مئات الفلسطينيين يتظاهرون أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام

تظاهر مئات الفلسطينيين الأربعاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لاسيما المضربين منهم عن الطعام. ونصبت الفصائل الفلسطينية خيمة اعتصام أمام مقر اللجنة دعما وإسنادا للمضربين في معركتهم.

ودعا المتظاهرون الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى المضربين عن الطعام أمام تردي حالتهم الصحية، وحملوا صور الأسرى المضربين عن الطعام والأعلام الفلسطينية ولافتات خطوا عليها شعارات مناصرة للأسرى. وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وضرورة إنقاذ حياتهم بعد أن أخذت حالتهم الصحية منحى خطيرا. يذكر أن سبعة أسرى فلسطينيين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام أقدمهم كايد الفسفوس منذ 112 يوما للمطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري من دون تهمة.

المصدر: سبوتنيك