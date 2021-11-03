اتحاد الشعل التونسي يدعو سعيد لوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 14:20

اتحاد الشعل التونسي يدعو سعيد لوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية

منذ 50 mins 3 November، 2021
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تونس - عربي وإقليمي

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيد إلى وضع سقف زمني لانهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وأعرب عن قلقه من الصعوبات التي تمر بها البلاد.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، أن مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية، التي اقترحها الرئيس، مرحب بها، لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة باصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية في البلاد.

كما طالب الطبوبي من رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.

المصدر: وكالات

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