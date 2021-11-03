الطقس غدا الخميس قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الأربعاء غائما جزئيا بالاجمال مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية مع تكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

– الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم كما يستمر ظهورالضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا، شمالية الى شمالية شرقية بعد الظهر، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70 %.

– حال البحر: معتدل.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية