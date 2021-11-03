بلينكن يبحث مع الرئيس الأوكراني الوضع في دونباس و”السيل الشمالي-2″

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش المؤتمر حول المناخ في غلاسكو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبحث معه الوضع بمنطقة دونباس ومشروع الغاز “السيل الشمالي-2”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في أعقاب المباحثات، أن بلينكن أكد لزيلينسكي أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز أمن الطاقة لأوكرانيا بالتعاون مع الشركاء على الساحة الدولية.

وأضاف برايس أن “بلينكن رحب بالخطوات الأوكرانية لمحاربة الفساد، وأكد أن الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء سيواصلون تعزيز أمن الطاقة لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق تخفيض المخاطر التي يمثلها خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.

من جهته، كتب الرئيس الأوكراني على “تويتر” أنه بحث مع بلينكن “التوترات الأمنية في دونباس. وتطرقنا إلى مسائل التعاون العسكري والدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتحدة، والتحديات في مجال الطاقة”.

وأضاف زيلينسكي أن “الولايات المتحدة تدعم بشكل ثابت وحدة أراضي أوكرانيا وترحب تقدمها في الإصلاحات وعزمها على تنفيذها”.

المصدر: وكالات