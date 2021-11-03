موسكو: نعمل مع واشنطن على تقليص احتمال استخدام السلاح النووي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تقليص احتمال اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية.

وأشار ريابكوف في حديث خلال منتدى “حوار فورت روس”، يوم الثلاثاء، إلى أن روسيا قلقة إزاء “الغموض الإضافي الذي خلقته الولايات المتحدة بشكل متعمد في السنوات الأخيرة، بشأن الظروف التي يحتمل استخدام السلاح النووي فيها. ونحتاج لمزيد من الوضوح بهذا الشأن”.

وأضاف أن روسيا ترغب في رؤية خطوات من قبل واشنطن، من شأنها إزالة هذا الغموض، ليكون احتمال استخدام الأسلحة النووية أقل مما هو اليوم، مشيرا إلى أن تلك الخطوات لن تبقى بلا مقابل.

وأكد أن موسكو على استعداد لمناقشة إمكانية عقد مباحثات حول هذه القضية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المستوى الحكومي في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة.

وأعرب ريابكوف عن أمله بأن تدرس إدارة بايدن مخاوف موسكو في مجال الصواريخ، مضيفا أن قرار إدارتي بيل كلينتون وجورج بوش بشأن إقامة نظام متعدد المراحل للدفاع الصاروخي العالمي كان خاطئا من الأساس.

المصدر: وكالات