لقاء لتجمع العلماء شجبا لوعد بلفور: المشهد يتكرر

القى رئيس الهيئة الإدارية لـ”تجمع العلماء المسلمين” الشيخ الدكتور حسان عبد الله كلمة في لقاء علمائي لمجلس التجمع المركزي، استنكارا وشجبا لوعد “بلفور”، فقال: “نجتمع اليوم في ذكرى مشؤومة في تاريخ أمتنا الإسلامية والعربية كانت سببا لمآسينا منذ حصولها وهي ذكرى الوعد المشؤوم الذي أعطته حكومة بريطانيا إلى اللورد روتشيلد في الثاني من تشرين الثاني من العام 1917 والذي اصطلح على تسميته بوعد بلفور نسبة إلى وزير الخارجية البريطانية في ذلك الوقت أرثر جيمس بلفور”.

واذ تحدث عن نص “وعد بلفور”، رأى ان “المشهد يتكرر اليوم”، واكد ان “ارض فلسطين ليست ملكا لبريطانيا لتعطيها لمن تشاء، وكل حكام العرب لا يملكون أن يتنازلوا عن شبر من أرضها وهي ملك للمسلمين حتى قيام الساعة وسيحررونها بإذن الله تعالى”، ودعا الى “إقامة دعوى من الشعب والمؤسسات المدنية الفلسطينية ضد بريطانيا”، كما دعا “الفصائل الفلسطينية كافة لحمل ما تيسر لها من سلاح والعمل على الضغط على العدو الصهيوني للتراجع عن مشاريعه التهويدية وإبقاء شعلة الجهاد متقدة حتى يمن الله على أمتنا بمن يقود جحافلها ويحررها من الصهاينة الغاصبين”.

ورأى أن “دول الاستكبار العالمي بأجمعها تدين بالولاء للكيان الصهيوني لذا فإن تعليق الآمال على أن يقوموا بإعطائنا حقوقنا هو من قبيل التمسك بالأوهام”، ودعا “الشعب اللبناني للوقوف صفا واحدا دعما للوزير جورج قرداحي ونصر على ألا يستقيل ونرفض أن يقال”.

وأمل أن “تتكلل مساعي دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قمة المناخ بالنجاح، وندعوه مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء للعمل وبسرعة لوضع حلول للخروج من الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تحتل اليوم الأولوية بالنسبة للشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام