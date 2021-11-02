العدو الاسرائيلي يحقق مع أسير فلسطيني على الرغم من تدهور حالته الصحية

حققت مخابرات العدو الإسرائيلي الثلاثاء مع الأسير الفلسطيني علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 87 يوما على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، رغم تدهور حالته الصحية الصعبة داخل سجون العدو.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “مخابرات الاحتلال تحقق مع الأسير الأعرج في سجن ما تسمى عيادة الرملة، رغم وضعه الصحي الصعب”، واكدت أن “أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الأعرج ما يزال قائما”.

وكانت أسماء قزمار زوجة الأسير الأعرج، قد نبهت بخطورة الحالة الصحية لزوجها، حيث قالت إنه “وضع علاء الصحي يسير من سيء لأسوأ، وسط تطورات خطيرة على جهازه العصبي”، وأضافت أن “علاء يشكو من تشنجات شديدة في يديه وقدميه، واهتزاز في الرؤية، وهو مؤشر خطير على تلف جهازه العصبي، ما يشكل آلامًا شديدة في جسده”.

المصدر: فلسطين اليوم