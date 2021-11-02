الشيخ صبري يدعو عائلات حي الشيخ جراح لرفض “التسوية الاسرائيلية” بقضيتهم

دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري الثلاثاء “عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، رفض التسوية المطروحة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالمطلق، في خطوة يريد منها الاحتلال السيطرة على الأراضي وتهويد المدينة المقدسة”.

وأوضح الشيخ صبري أن “ملخص التسوية أن تعترف عائلات الشيخ جراح بملكية الأرض للجماعات اليهودية ثم مقابل ذلك يعطوا العائلات المقدسية حماية كمستأجرين للبيوت التي هم فيها وللدرجة الثانية بمعنى بعد موت الأم والأب تنتهي الحماية، وهو ما يرفضه كل مواطن فلسطيني”.

ووجهة الشيخ صبري رسالة لعائلات الشيخ جراح، قائلا “لأن موقفكم أقوى لأن العالم يعلم بقصة الشيخ جراح”، أكد أن “الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي”، وأضاف أن “خطورة هذه التسوية بتملك الاحتلال لأراضي الشيخ جراح ستمكنه من محاصرة المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشمالية ويسعى لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحي سلوان”.

وأشار الشيخ صبري إلى أن “أي خطوة يقوم بها الاحتلال تصب في تهويد المدينة لتكون عاصمة لليهود في العالم وليس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي لن يتحقق بإذن الله”، وثمن “موقف السكان الرافضين لأي تسوية في الشيخ جراح، وأثنى على ثباتهم ووحدة موقفهم”.

المصدر: فلسطين اليوم