انتاج سيارة كهربائية في مدينة”بيرجند” بنهاية العام

اعلن رئيس مؤسسة المنطقة الاقتصادية الخاصة لمحافظة خراسان الجنوبية عن إنتاج سيارات كهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمحافظة ، بالاعتماد على قدرات النخب في البلاد ، وقال: سيتم تدشين السيارات الكهربائية المصنوعة في بيرجند بنهاية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار مارس).

و صرح مرتضى صفدري زاده في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة تلعب دورًا في المحافظة باعتبارها أحد محركات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة حاولت استضافة المستثمرين المتقدمين للمشاركة انشطة هذه المنطقة وذلك انطلاقا من توجهاتها الخدمية والصناعية والتجارية ، وقال اننا نحاول بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية السائدة ، تحقيق أفضل إنجاز للمجتمع من حولنا ونسعى لتطوير صادرات البضائع الإيرانية إلى أفغانستان”

وقال رئيس منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة خراسان الجنوبية انه : “بالرغم من المشاكل الموجودة على صعيد البنية التحتية للمياه والكهرباء والغاز في الموقع المركزي ، ولكن بجهود المدراء التنفيذيين للمنطقة الاقتصادية الخاصة ، نسعى لتقديم أكبر قدر من الخدمة من حيث الاستضافة “.

المصدر: وكالة انباء فارس