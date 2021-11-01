أردوغان: سنقوم بما يلزم حيال وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2021 - 16:16

أردوغان: سنقوم بما يلزم حيال وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني

منذ 56 mins 1 November، 2021
اردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

 أكدت تركيا مجدداً احتمال شنّها عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في سوريا، مؤكدة وجود تفاهم مع الجانب الأميركي حول تلك المسألة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات للصحافة التركية الاثنين، رداً على سؤال حول احتمال شن عملية عسكرية في سوريا “سنقوم بما يلزم حيال وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني الإرهابي”، وفق تعبيره.

وعن الموقف الأميركي في ذلك الصدد، قال أردوغان، “توصلنا مع الولايات المتحدة الأميركية، حليفتنا في الناتو، إلى تفاهم بشأن العمل حول مسألة وحدات حماية الشعب الكردية، ولم نلمس منهم أي موقف سلبي”.

المصدر: سبوتنيك

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