5 أسرى دخلوا أعواما جديدة بالأسر في سجون العدو الاسرائيلي

دخل الاثنين خمسة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعواما جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والاسرى هم:

-الأسير سعيد حسام سعيد طوباسى (37 عاما) من مخيم جنين، المحكوم بالسجن المؤبد 31 مرة بالإضافة إلى 50 عاما، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.

-الأسير فادي طلال سالم السعدي (42 عاما) من جنين، محكوم بالسجن 28 عاما ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عاما في سجون العدو.

-الأسير محمد فؤاد خالد واكد (44 عاما) من جنين، محكوم بالسجن 26 عاما ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عاما في سجون العدو.

-الأسير عمار عبد الرحمن حماد الزبن (46 عاما) من نابلس، محكوم بالسجن 26 مؤبدا، ومعتقل منذ عام 1998.

-الأسير معاذ سعيد أحمد سعيد بلال (47 عاما) من نابلس، محكوم بالسجن 26 مؤبدا، بالإضافة إلى 27 عاما ومعتقل منذ عام 1998، وأمضى 23 عاما في السجون.

المصدر: فلسطين اليوم