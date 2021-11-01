7 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل سبعة اسرى الاثنين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي، وذلك تنديدا بممارسات العدو بحث الاسرى في مختلف المعتقلات الصهيونية.

ولفت نادي الأسير الفلسطيني الى أن “المعتقل كايد النمورة الفسفوس، يواصل إضرابه لليوم (110) على التّوالي”، وأكد أن “الفسفوس محتجز في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، بوضع صحي خطير، فقد بدأ بفقدان الذّاكرة، كما وأنّه يعاني من إرهاق وهزال وآلام في جميع أنحاء جسده”.

وتابع النادي “يواصل المعتقل مقداد القواسمة إضرابه لليوم (103) على التوالي، وهو محتجز في العناية المكثّفة في مستشفى “كابلان”، بوضع صحي شديد الخطورة”، ولفت إلى أن “المعتقلين: علاء الأعرج المضرب لليوم (86)، وهشام أبو هواش المضرب لليوم (77)، وشادي أبو عكر المضرب لليوم (69)؛ يقبعون في سجن عيادة الرملة، وتقوم إدارة السّجن بنقلهم إلى المستشفيات وإعادتهم إلى السّجن، ولم يطرأ أي تطوّر إيجابي فيما يتعلّق بقضيّتهم”.

واضاف النادي “يواصل المعتقل الإداري عيّاد الهريمي، إضرابه لليوم (40) على التوالي وما يزال يقبع في زنازين عوفر”، وتابع “كما يواصل المعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً)، من بلدة صيدا في طولكرم، إضرابه لليوم (22)، ويقبع في سجن مجدو”.

المصدر: فلسطين اليوم