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October 31 2021 - 22:46

السيد صفي الدين: مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين

منذ 2 ساعة 31 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

رد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على الادعاءات بأن الحزب يهيمن على لبنان، وشدد على أن لو كان الأمر صحيحاً، لما كان لكل الطغاة كلمة في البلد.

وخلال  إطلاقه مشروع  مجمع العلامة عفيف النابلسي للرعاية والتأهيل في بلدة البيسارية الجنوبية، شدد السيد صفي الدين على أن مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين، بل بيد الله وبفضل من قدم الدماء وضحوا من أجل كرامة البلاد.

ورأى السيد صفي الدين أن السعودية لا تحتمل في المستقبل أي انتقاد، خصوصاً وأن العلاقات مع الإحتلال ستكون علانية في الأيام القادمة، وأكد أن ولي العهد السعودي يعيش مأزقاً وقلقاً بععد سقوط مأرب اليمنية، مشيراً إلى أن الخوف والقلق هو من ضياع كل الأوهام التي جاء بها بن سلمان.

المصدر: قناة المنار

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