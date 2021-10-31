الولايات المتحدة: مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في حفل لـ”الهالوين” في تكساس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2021 - 18:34

الولايات المتحدة: مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في حفل لـ”الهالوين” في تكساس

منذ 1 ساعة 31 October، 2021
إطلاق-نار-في-ولاية-تكساس-الأمريكية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قتل شخص وأصيب تسعة آخرون يوم أمس في إطلاق نار خلال حفل لـ”الهالوين” في شرق ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع قبل منتصف ليل السبت بقليل حيث كان “ما لا يقل عن مائتي شخص” حاضرين في مركز في تيكساركانا، على بعد 180 ميلا شرق دالاس.

وأوضحت أن رجلا يبلغ من العمر 20 عامًا أصيب برصاصة نقل على أثرها إلى مستشفى قريب حيث تم إعلان وفاته، ولم يعلن عن هويته.

وقالت السلطات إن الضحايا التسعة الآخرين يتلقون العلاج من إصابات لا يبدو أنها تهدد حياتهم.

وأضافت الشرطة إن “المشتبه به فر من مكان الحادث في مركبة مجهولة”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتي المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة