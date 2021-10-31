المبعوث الأممي: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية وناقشنا معه خيارات الوساطة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2021 - 16:16

المبعوث الأممي: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية وناقشنا معه خيارات الوساطة

منذ 9 mins 31 October، 2021
عبد الله حمدوك
السودان - عربي وإقليمي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.

وأكد بيرتيس على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أنه التقى حمدوك قبل قليل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السودانية المدنية التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري في حالة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

وتابع المبعوث الأممي: “ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين”.

المصدر: وكالات

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