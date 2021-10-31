منسق جبهة العمل الإسلامي التقى رئيس لجنة الأسير سكاف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2021 - 13:44

منسق جبهة العمل الإسلامي التقى رئيس لجنة الأسير سكاف

منذ 33 mins 31 October، 2021
منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير جعيد
منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير جعيد
لبنان

استقبل المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد في مكتبه في بيروت، رئيس لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف جمال سكاف، وشدد على أن “فلسطين والمقدسات لن يتحرروا إلا من خلال قبضات الأبطال أمثال يحيى سكاف”.

وشكر سكاف للشيخ الجعيد “الوقوف الدائم بجانب قضية الأسير يحيى سكاف”. ودعا الى “ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله”، مشددا على أن “قضية الأسرى يجب أن تحظى بالدعم من كل حر وشريف في أمتنا، لأن فلسطين كانت ولا زالت القبلة الأساسية للجهاد الحقيقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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