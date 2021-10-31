منسق جبهة العمل الإسلامي التقى رئيس لجنة الأسير سكاف

استقبل المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد في مكتبه في بيروت، رئيس لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف جمال سكاف، وشدد على أن “فلسطين والمقدسات لن يتحرروا إلا من خلال قبضات الأبطال أمثال يحيى سكاف”.

وشكر سكاف للشيخ الجعيد “الوقوف الدائم بجانب قضية الأسير يحيى سكاف”. ودعا الى “ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله”، مشددا على أن “قضية الأسرى يجب أن تحظى بالدعم من كل حر وشريف في أمتنا، لأن فلسطين كانت ولا زالت القبلة الأساسية للجهاد الحقيقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام