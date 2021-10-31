النائب فضل الله: نقف الى جانب الوزير قرداحي ونرفض الضغوط عليه.. والمسألة لا تتعلق بشخص بل بمحاولة اخضاع البلد

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن من أهم ميزات بلدنا هي الحريات العامة والتنوع، وهو مثبت في دستورنا، وعلينا المحافظة عليه والتمسك به ورفض أي محاولة لتغييره، وفي الوقت نفسه نحن جزء من العالم العربي، ونريد أفضل العلاقات مع الدول العربية، ولكن وفق مواثيقنا وضوابتنا وسيادتنا وكرامتنا، فلا نقبل أن يجلب أي أحد نظامه السياسي القمعي التسلطي ويفرضه علينا.

وخلال لقاء حواري في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، لفت النائب فضل الله الى ان ما حصل في قضية الوزير جورج قرداحي، أنه عبّر عن وجهة نظر موضوعية قبل أن يكون وزيراً، ولا تحتوي على أي لغة تحريضية أو شتائم، وكل ما تحدث فيه هو عن مظلومية اليمن وشعبه وأنهم يدافعون عن أنفسهم، فقامت القيامة ولم تقعد، لأن هذا عقل الحاقد، وبهذه الطريقة يديرون بلدانهم، حيث أنهم يمنعون الناس من الكلام، وبالتالي ليسوا متعودين على تقبّل رأي الآخر.

وأكد النائب فضل الله أننا نرفض الضغوط التي تمارس على وزير الإعلام، سواء جاءت من جهات في الحكومة أو من جهات خارجية، وأي موافقة على سياسة الإذعان هو مزيد من الخضوع والإهانة.

وشدد النائب فضل الله على أننا لا نقبل أن يكون بلدنا رهينة ابتزاز أحد، لا من دولة شقيقة ولا من دولة صديقة ولا من أي دولة خارجية، فمن يريد أن يساعدنا ليقف إلى جانبنا فأهلاً وسهلا به، ولكن من يريد أن يبتزنا ويحوّلنا إلى رهائن عنده ويعمل على كم الأفواه، فنحن لا نريد مساعدته.

واكد أننا نقف إلى جانب الوزير جورج قرداحي، لأنه لم يخطئ، ولكن للأسف توجد ضغوط قوية عليه، فهناك أناس ليس لديهم كرامة ولا حتى شرفهم الوطني موجود، لأنهم يهولون على الوزير قرداحي بأن البلد سيخرب وما إلى هنالك، ونحن برأينا بأن القضية ليست متعلقة بالاستقالة ولا لها علاقة بشخص، فهم سيكملون بمسارهم لإخضاع كل البلد، ولذلك نحن موقفنا في هذا الموضوع إلى جانب البقاء كما نحن، ولتذهب الحكومة إلى إكمال عملها، وكفى تهويلاً.

المصدر: مراسل الموقع