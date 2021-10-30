الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

أعلنت الإمارات السبت أنها سحبت دبلوماسييها من بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر إن “قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة”، على حد زعمه.

وأشار المرر إلى “استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية”.

يذكر ان السعودية ومعها بعض الانزمة الخليجية تصعد باتجاه لبنان وتتذرع في ذلك بكلام قاله وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي دعا فيه الى وقف العدوان السعودي على اليمن.

المصدر: روسيا اليوم