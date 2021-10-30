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October 30 2021 - 13:22

وزارتا الاقتصاد والبيئة: معالجة الحبوب في مرفأ بيروت تبدأ قبل منتصف تشرين الثاني

منذ 2 ساعة 30 October، 2021
اهراءات
لبنان

أعلنت وزارتا الاقتصاد والبيئة أنه توضيحاً لما يتم تداوله في بعض الصحف والاعلام عن موضوع الحبوب الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار ٤ آب ٢٠٢٠ ، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة تعملان منذ ٢٠ أيلول ٢٠٢١ عند نيل الحكومة الثقة لاحتواء المشاكل المرتبطة بتخمير هذه الحبوب نتيجة الامطار، والتي تُركت لأكثر من عام، وأن الوزيرين أمين سلام وناصر ياسين قد شكّلا لجنة مشتركة لدراسة الحلول المقترحة ومتابعة الموضوع مع الشركة الملتزمة تنفيذ المشروع لاعادة تدوير الحبوب Recygroup والمموّلة من الحكومة الفرنسية.

وأوضحت الوزارتان المعنيتان أن”الدراسات اللازمة لنقل الحبوب ومعالجتها قد إنتهت وهي الآن بصدد التنفيذ على أن تبدأ المعالجة قبل منتصف شهر تشرين الثاني. وشدّدت الوزارتان على أن عملية المعالجة مطابقة للمعايير البيئية العالمية والوطنية”.

وأشارت الى أن” الاولوية هي الاستفادة من الحبوب في التخمير وتحويلها إلى “كومبوست” ويلي ذلك إستخدام قسم منها للكبس لاستعماله كحطب أو كوقود بديل، لافتة الى أن التحاليل المخبرية قد أجريت على هذه التجارب وأثبتت النتائج سلامة هذه الحلول”.

المصدر: مواقع

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