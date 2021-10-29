روسيا تسجل 5 إصابات بسلالة كورونا “AY.4.2” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 23:18

روسيا تسجل 5 إصابات بسلالة كورونا “AY.4.2”

منذ 58 mins 29 October، 2021
سلالة كوروناAY.4.2
أخبار دولية - روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيلها 5 إصابات بالنوع الجديد من سلالة “دلتا” لفيروس كورونا “AY.4.2”.

وقال مدير مركز تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض لدى معهد الدراسات العلمية المركزي التابع لهيئة حماية المستهلك “روسبوتريبنادزور”، كميل حفيظوف، أنَّه “في الوقت الحالي جرى تسجيل 5 حالات من نوع AY.4.2 لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، ولديها جميع الاختلافات الجينية”.

وأشار حفيظوف إلى أنَّه رُصد 3 إصابات في موسكو وضواحي موسكو، و2 في بوغاتيي سابي التابعة لجمهورية تتارستان.

ولفت إلى أنَّ “روسبوتريبنادزور” والهيئات الأخرى تواصل العمل على المراقبة المستمرة لتنوع العامل الممرض من أجل تحديد المتغيرات الجينية المعروفة والمحتملة للفيروس.
وتعتبر “AY.4.2″، أحد الأنواع الـ45 من سلالة “دلتا”، أكثر خطورة من سابقاتها بنسبة 10-15%، وفقا لعلماء بريطانيين.

المصدر: روسيا اليوم

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