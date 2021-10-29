النظام السعودي يستدعي سفيره في لبنان للتشاور ويعلن مغادرة السفير اللبناني خلال 48 ساعة 

اعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، انه الحاقا للبيان بشأن ما وصفتها التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، إضافة إلى ما اسمته عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف “تصدير المخدرات” من لبنان وعدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم فإن حكومة المملكة تعلن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال ال (48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة. واعتبر البيان ان ما وصفه سيطرة حزب الله على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان حسب زعمه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام