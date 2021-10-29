لمواكبة اطلاق الخريطة التوثيقية لمجازر العدوان على اليمن مساء اليوم.. اليكم التفاصيل

في أضخم عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن تطلق قناتا المنار والمسيرة مساء اليوم الجمعة خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن انتشارها على امتداد اليمن بطريقة مبتكرة تسهّل عملية البحث، لكي تشكّل مرجعية للحقوقيين ووسائل الإعلام والمتخصصين والرأي العام.

تزامنا مع موعد الاطلاق الساعة 20:00 بتوقيت بيروت وصنعاء سيتم اطلاق هاشتاغ #خريطة_مجازر_العدوان.

سيكون رابط الخريطة متوفرا على موقع المنار باللغة العربية على : https://almanar.com.lb/yemen-map

باللغة الانكليزية على : https://english.almanar.com.lb/yemen-map

المصدر: موقع المنار