تفاعُل واسع مع خريطة مجازر العدوان والهاشتاغ المرتبط بها

شهد اطلاق خريطة مجازر العدوان على اليمن عبر قناتي المنار والمسيرة متابعة وتفاعلا واسعا لدى الجمهور والمتابعين ليل امس ولا يزال التفاعل مع هاشتاغ #خريطة_مجازر_العدوان مستمرا ونشطا على مواقع التواصل لا سيما فايسبوك وتويتر. ويشير مدير التواصل الاجتماعي في قناة المنار حسن نور الدين الى ان الهاشتاغ ارتفع ليل امس في وقت قصير الى اولى مراكز “الترندات ” بعد اطلاقه، وشهد متابعة وتفاعلا رغم محاولات التشويش عليه من جهات ناشطة معادية واطلاق هاشتاغات اخرى للتغطية اضافة الى تقييد تداوله والتعاطي به نسبيا من قبل تويتر. واضاف ان حجم التغريدات الواسع والمستمر وحجم البوستات كان لافتا على تويتر وفايسبوك والتداول به على واتساب وتلغرام وغيرها اضافة الى التصفح الواسع على موقع المنار للخريطة.

يشار الى ان اطلاق الخريطة كان محط تقدير كبير من المتابعين والمغردين والناشطين مادحين الجهد الاحترافي الذي بذل فيها، وتمنى بعض المتابعين انشاء مثيل لها يوثق الانتصارات اليمنية الواسعة في الميدان ضد قوى العدوان.

واللافت ان التطورات السياسية المتعلقة بالتدخلات السعودية في لبنان والضغوط السياسية عليه والتي حصلت ليل امس، جعلت تناول ارتكاب المجازر وموضوع الانتهاكات والسياسات السعودية موضوعا متداخلا ومشتركا مع موضوع الخريطة، ليترافق استخدام هذا الوسم مع وسوم اخرى حول السعودية ولبنان ولا يزال مستمرا حتى الساعة.

المصدر: موقع المنار