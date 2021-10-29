مسيرة في البحرين تكريماً للشهيد علي قمبر

نظَّم المواطنون البحرينيون مسيرة حاشدة، في منطقة النويدرات تكريماً للشهيد علي قمبر، الذي استشهد متأثراً بمرض أصيب به خلال اعتقاله على يد قوات الأمن البحرينية.

وطالب المشاركون بالاقتصاص من المجرمين، والافراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. وأطلقوا هتافات مناهضة لنظام المنامة،

وكان الشهيد (علي أحمد قمبر) أحد أبرز النشطاء على المستوى الحقوقي والسياسي والإجتماعي، وكان له دورٌ كبير في العمل للدفاع عن المعتقليين السياسيين، وقد تعرَّض للاعتقال والمطاردات الأمنية والتعذيب على يد النظام الحاكم الذي أعدمَ شقيقه الشهيد عيسى أحمد قمبر في العام 1996.

المصدر: قناة المنار