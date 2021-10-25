استشهاد المعتقل البحريني السابق علي قمبر بعد معاناة لسنوات من آثار التعذيب

استشهد المعتقل البحريني السابق علي قمبر بعد معاناةٍ مع مرض السرطان، نتيجة تعرّضه للتعذيب في سجون النظام، وفق ما أكدت جمعية “الوفاق”، التي دعت جماهير الشعب البحريني للمشاركة بمراسم تشييعه في قرية النويدرات.

ونعى ائتلاف 14 شباط/فبراير المعارض الشهيد قمبر، معتبرًا إيّاه قربانًا على طريق نيل عزّة وكرامة شعب البحرين، وتحقيقه أهداف ثورته المباركة في العدل والمساواة وتقرير المصير.

وكان قمبر قد أصيب بمرض السرطان في الوجه والرئتين ومضاعفات اخرى جراء فترة اعتقاله في سجن “جو” المركزي منذ عام 2014، متأثرا بالتعذيب ومنع تلقي العلاج اللازم، ثم أُفرج عنه عام 2018 بعد تردي وضعه الصحي بشكل خطير ليمضي فترة علاج ومعاناة لسنوات الى ان استشهد.

صورة للشهيد تظهر بعضا من اثار المرض والتعذيب

المصدر: العهد+نبأ