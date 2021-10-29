الاحتلال الصهيوني يطلق النار اتجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 11:52

الاحتلال الصهيوني يطلق النار اتجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 29 October، 2021
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