فلسطين | 18 شهيدا بينهم أطفال و عشرات الجرحى بغارات ليلية على مناطق متفرقة في خانيونس جنوب قطاع غزة

سقط 18 شهيدًا بينهم 8 أطفال و 5 نساء، جراء خمسة غارات استهدفت مساء الثلاثاء، منازل وخيم للنازحين ومركبة في مدينة، خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني عن “استشهاد أربعة أطفال واصابة عشرين آخرين، إثر غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس، وأكدت وزارة الصحة أن جثث الاطفال نقلت الى مستشفى ناصر الطبي في المدينة.

كما افيد لاحقاً عن سقوط شهيدة على الأقل، و اصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارتين جويتين على خيم النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى الى “اندلاع النيران فيها، حيث تم انتشال أربعة اطفال وعدد كبير من الاصابات.

الى ذلك، أعلن الدفاع المدني في بيان آخر عن “انتشال جثث خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال إثر قصف الاحتلال لمنزل سكني لعائلة اللحام، في منطقة قيزان رشوان، جنوب خان يونس.

كما أفاد الدفاع المدني، عن سقوط 4 شهداء بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي على مركبة مدنية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة و أفيد عن استشهاد شخصين آخرين جراء غارة طالت شقة سكنية وسط المدينة.

وحذّر الدفاع المدني في بيان له من أن “الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته بحق المواطنين واستهدافاته للمنازل السكنية في جنوب قطاع غزة”.

إلى ذلك، أفيد ، بأن مستشفى ناصر الطبي، على وشك التوقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقد أطفئت الأنوار فيه جزئيًا، كما أن مستشفيات عدة تقول إن العمل سيتوقف فيها خلال 24 ساعة بسبب هذه الأزمة، منها المستشفى الأوروبي في خانيونس.

و بدعم أمريكي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

و تواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

المصدر: وكالات