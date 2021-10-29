النائب الحاج حسن: موقف قرداحي موقف وطني شجاع

توجه رئيس تكتل” بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن بالتحية والتقدير لوزير الإعلام جورج قرداحي على “موقفه الوطني الشجاع من قضية الشعب اليمني المظلوم في مواجهة الحرب الظالمة والحصار الهمجي الذي ادى الى استشهاد وجرح ومعاناة وجوع الملايين من الاطفال والنساء وكبار السن فضلا عن تدمير بلد عربي ظلما وعدونا”.

واعتبر في تصريح، أن “الموقف الذي اتخذه الوزير قرداحي من هذه الحرب هو موقف كل حر وشريف في هذا العالم، وخصوصا في مقابل الذين يدافعون عن هذه الحرب، وهم الذين يدعون الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير وعن حياة وحقوق الأطفال والنساء والمدنيين، ولكنهم بسبب ارتباطاتهم وارتهاناتهم يعتمدون المعايير المزدوجة، ويختارون الوقوف إلى جانب المعتدي القاتل في مواجهة الشعب اليمني المظلوم والمعتدى عليه”.

وختم الحاج حسن: “لمرة جديدة يثبت رعاة هذه الحرب ومن يرتبطون بهم وخصوصا في لبنان، أن كل ما نتج من هذا العدوان من مجازر ودمار لم يحرك إنسانيتهم وحميتهم، ولكنهم يصولون ويجولون لمجرد تصريح أو رأي يبديه مواطن أو مسؤول، ويتناسون كل ما كانوا ينادون به من شعارات السيادة والحرية والاستقلال وحرية الرأي والتعبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام