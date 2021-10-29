الصين تمول بناء موقع عسكري في طاجيكستان قرب حدود أفغانستان

قال برلمان طاجيكستان، الخميس، إن الصين ستمول بناء موقع خارجي لوحدة قوات خاصة تابعة لشرطة طاجيكستان قرب حدودها مع أفغانستان.

وسيقام الموقع في إقليم جورنو بادخشان في شرق طاجيكستان بمنطقة جبال بامير على الحدود مع إقليم شينجيانغ الصيني ومع ولاية بدخشان الأفغانية.

وقال رئيس البرلمان إن الموقع لن يضم قوات صينية.

وتأتي خطة بناء الموقع وسط توترات بين حكومة دوشنبه (طاجيكستان) وحركة طالبان التي تولت السلطة مؤخرا في أفغانستان.

ورفض رئيس طاجيكستان، إمام على رحمان، الاعتراف بحكومة طالبان، ودعا إلى تمثيل أوسع نطاقا للجماعات العرقية المختلفة في أفغانستان التي يشكل الطاجيك ثاني أكبر الجماعات السكانية العرقية بها.

وحذرت كابل دوشنبه من التدخل في شؤونها الداخلية. وتقول وسائل إعلام روسية إن طالبان تحالفت مع جماعة من الطاجيك في شمال أفغانستان تسعى للإطاحة بحكومة إمام علي رحمان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية