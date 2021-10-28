لجنة الأسير سكاف زارت القيادة العامة في البداوي: المقاومة خيار وحيد لمواجهة العدو

زار امين سر “لجنة اصدقاء الأسير يحيى سكاف” جمال سكاف مكتب الجبهة الشعبية – القيادة العامة في مخيم البداوي، حيث كان في استقباله عضو اللجنة المركزية للجبهة ابو عدنان عوده.

بداية رحب عوده بشقيق الأسير يحيى سكاف، واعتبر ان “الانتصارات على الاحتلال في فلسطين وكل ارض يحتلها، آتية مهما طال الزمن، لأن الأمة ما زالت تقدم المناضلين أمثال يحيى سكاف الذي سيخلده التاريخ في صفحات من العز وستتذكره الأجيال المقبلة بكل فخرٍ واعتزا”ز، وأكد ان” الشعب الفلسطيني سيبقى يقاوم حتى ينتصر و يزيل الاحتلال عن كافة الأراضي و المقدسات”.

بدوره حيا سكاف الجبهة الشعبية-القيادة العامة على “وقوفها الدائم في محور الحق والمقاومة في مواجهة العدو واعوانه في المنطقة”، واعتبر ان “فلسطين لن تتحرر الا من خلال بنادق المقاومين الذين يسطرون اروع انواع الملاحم من البطولة والفداء في مواجهة الاحتلال”.

وتوجه الطرفان بالتحية “للأسرى في سجون العدو الذين يتعرضون لأبشع انواع التعذيب في ظل صمت مطبق للمنظمات الانسانية الدولية والمجتمع الدولي المنحاز للعدو”، و أكدا “ضرورة وقوف الشعوب العربية ولأحرار الى جانب قضية الأسرى ونصرتهم من خلال الضغط على العدو وفضح جرائمه بحقهم”، واعتبرا ان “تحرير الأسرى لن يتم الا من خلال خيار المقاومة المسلحة لأن التجارب اثبتت ان العدو لا يفهم الا لغة المقاومة و القوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام