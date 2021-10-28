مصطفى حمدان : جيشنا الوطني يمتلك فائض القوة الوطنية في المسارات كافة

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان في تصريح أنه “كلما اشتدت المحن والتهديدات الوجودية، على وطننا من الداخل والخارج، يبرز هذا الجيش بقيادته الحكيمة الحازمة والوازنة، في حماية حرية المواطنين والوطن، وتسقط كل الرهانات المعادية في إضعاف هذا الجيش اللبناني، العابر للطوائف والمذاهب، والضامن للسيادة والكرامة والاستقرار والسلم الأهلي”.

وقال:”إن الحفاظ على أبنائنا وبناتنا أخواننا وأخواتنا في جيشنا، هو واجب وطني ومسؤولية كبرى على كل أطياف المجتمع اللبناني، والقوى السياسية والمسؤولين جميعا”.

وشدد حمدان “أن جيشنا الوطني يمتلك فائض القوة الوطنية في كافة المسارات، التي يحاول البعض فرضها على لبنان، في ظل الواقع الإقليمي والدولي المأزوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام