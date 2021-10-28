الشيخ جبري نوه بدور ايران في تعميق الوحدة الإسلامية

شارك الأمين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبدالله جبري في مؤتمر “الوحدة الإسلامية” الذي نظمه مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية.

وتحدث الشيخ جبري خلال المؤتمر حيث أكد على “الدور الطليعي الذي تؤديه الجمهورية الإسلامية في تطوير وتعميق الوحدة الإسلامية، وفي دعمها الريادي للقضية الفلسطينية وفي دعمها للمقاومة وفي توفير كل سبل وأسباب دعم محور المقاومة في المنطقة والذي حقق انتصارات هامة في مواجهة المحور الاستعماري-الرجعي والإرهابي”.

ولفت الشيخ جبري إلى “دور ايران الهام في الدعم الاقتصادي لمحور المقاومة”، واكد أنه “رغم الحصار الظالم والمجرم الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية، لم تتخلَّ عن دعمها للمقاومة والمستضعفين في الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام