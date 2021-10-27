سريع: العملية أدت الى خسائر فادحة في صفوف عملاء العدوان ونثمن الدورَ الكبيرَ لقبائلَ محافظةِ مأرب في نجاحِ العمليةِ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 21:56

سريع: العملية أدت الى خسائر فادحة في صفوف عملاء العدوان ونثمن الدورَ الكبيرَ لقبائلَ محافظةِ مأرب في نجاحِ العمليةِ

منذ 2 ساعة 27 October، 2021
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