سريع: العملية أدت الى خسائر فادحة في صفوف عملاء العدوان ونثمن الدورَ الكبيرَ لقبائلَ محافظةِ مأرب في نجاحِ العمليةِ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 27 2021 - 21:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يدين الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية وراح ضحيته العشرات
حزب الله: الشعب العراقي بجيشه الوطني وحشده الشعبي وفصائله المقاومة قادر على اجتثاث هذا التنظيم الإرهابي وصون العراق
مراسل المنار: قوة صهيونية تختطف أحد رعاة الماشية الفتى ابراهيم المحمد في الوزاني وتقتاده إلى داخل الأراضي المحتلة
كتلة التنمية والتحرير: نهيب بالقضاء الإسراع في إنجاز التحقيق وإنزال أقسى العقوبات بالذين اطلقوا رصاص غدرهم في الطيونة
التنمية والتحرير: متمسكون ومستعدون لإنجاز الانتخابات النيابية في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يمتنع عن الإدلاء بإفادته حول أحداث الطيونة
وكلاء الرئيس حسان دياب تقدموا بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال ارتكبها القاضي البيطار في قضية إنفجار مرفأ بيروت
وزير الإعلام جورج قرداحي: لم أخطئ بحق أحد ولن أعتذر ولم اتهجم على أحد وأنا ضد الحرب العبثية في اليمن
قرداحي: لا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للإبتزاز لا من دول ولا سفراء ولا أفراد ألسنا دولة ذات سيادة؟
النائب السابق اميل لحود: نملك جرأة الإعلان عن أنّ موقف قرداحي ينسجم مع موقفنا والمستغرب هو المزايدة اللبنانيّة
نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع : المطالبة باستقالة قرداحي أمر يمس السيادة الوطنية وحرية الرأي يكفلها الدستور
وزارة الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني للاحتجاج على رأي أدلى به وزير الإعلام جورج قرداحي قبل توليه الوزارة
وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي يشيد بالموقف الحر والمشرف لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن العدوان على اليمن
الشامي: نستنكر الحملة التي يتعرض لها قرداحي ويجب احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا نجحت في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر بتحرير كامل مديريتي الجوبة وجبل مراد
القوات المسلحة اليمنية: نهيب بأحرار اليمن جميعاً الاستعداد لتحرير ما تبقى من أرضنا ولتحقيق الحرية الكاملة
وزارة الإعلام الجزائرية: وكالة الصحافة الفرنسية تواصل تحاملها العدائي ضد الجزائر وعليها التوقف عن حملتها البغيضة
مجلس الأمن الدولي يفشل للمرة الثالثة في التوافق على اعتماد بيان حول التطورات السودانية
الاتحاد الإفريقي اعلن تعليق عضوية السودان ودان بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة
البنك الدولي علّق صرف أموال كافة عملياته في السودان وتوقف عن البتّ بأي عملية جديدة بعد الانقلاب العسكري في البلاد
اجتماع لوزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران: لدعم تسوية النزاعات وتحقيق المصالحة الوطنية ورفض التدخل الأجنبي
الرئيس الايراني السيد رئيسي: الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات الوقود كان هدفه خلق الفوضى في حياة المواطنين
وزير النفط الإيراني جواد أوجي: عودة 3 آلاف محطة وقود للعمل في البلاد بعد تعطل بسبب هجوم سيبراني
الكرملين: تصدير تركيا طائرات مسيرة إلى أوكرانيا قد يؤثر سلبًا على الوضع في منطقة دونباس
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وزير خارجية ايران أمير عبداللهيان: إجتماع اليوم يعمل على إصدار رسالة قوية بشأن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
عبداللهيان: يجب أن يكون للمجتمع الدولي دور خاص في معالجة الوضع الانساني ومكافحة الارهاب والمخدرات في افغانستان
الرئيس الايراني السيد رئيسي: الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات الوقود كان هدفه خلق الفوضى في حياة المواطنين
وزير النفط الإيراني جواد أوجي: عودة 3 آلاف محطة وقود للعمل في البلاد بعد تعطل بسبب هجوم سيبراني
الكرملين: تصدير تركيا طائرات مسيرة إلى أوكرانيا قد يؤثر سلبًا على الوضع في منطقة دونباس
لجنة مجلس الشيوخ في البرازيل تصادق على الاتهامات الموجهة لرئيس البلاد على خلفية جائحة كورونا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
سريع: العملية أدت الى خسائر فادحة في صفوف عملاء العدوان ونثمن الدورَ الكبيرَ لقبائلَ محافظةِ مأرب في نجاحِ العمليةِ
منذ 2 ساعة
27 October، 2021
عاجل
التعليقات
ذات صلة
“ثوار” في لبنان.. ومرتزقة لبلاك ووتر في المنطقة
ماذا بعد تخلف جعجع عن الحضور امام المحقق العسكري؟
اليمن: العدوان جدد خرق اتفاق التهدئة بالحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}