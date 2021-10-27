عبداللهيان: بيان اجتماع طهران لدول الجوار الافغاني سيركز على ايجاد حل سياسي للازمة بأفغانستان

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن “اجتماع طهران لدول الجوار الافغاني الذي بدا اعماله الاربعاء سيخرج ببيان مشترك يعكس مواقف جميع المشاركين”، ولفت الى ان “هذا البيان سيركز على ايجاد حل سياسي للازمة الراهنة في افغانستان”.

كلام عبداللهيان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده حول الاجتماع الثاني للدول الجارة لافغانستان والذي التئم الاربعاء حضوريا في طهران، ومشاركة وزراء خارجية اوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان؛ بينما شارك وزيرا الخارجية الروسي والصيني عبر الفضاء الافتراضي في هذا الحدث.

ولفت عبداللهيان الى ان “البيان الختامي لاجتماع طهران الذي سيصدر بعد قليل، يتضمن العديد من القضايا ويعكس رؤى جميع الدول المشاركة فيه”، واضاف ان “هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه عقب الاجتماع الذي عقد باستضافة روسيا حول افغانستان”، وأكد على “نجاح المفاوضات التي تجري في اطار اقليمي ومن دون التدخلات الاجنبية والعسكرية”.

واشار عبداللهيان الى ان “الجميع مطالبون ان يحثوا كافة التيارات الافغانية على تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد”، ولفت الى ان “المشاركين في اجتماع طهران اعربوا عن قلقهم حيال وضع حقوق الانسان وظروف النساء وظاهرة الارهاب وتوسع (حضور) داعش وتهريب المخدرات وموجات النازحين الافغان”، وتابع “الجميع يطالبون المجتمع الدولي بتقديم الدعم الى الشعب الافغاني والهيئة الحاكمة لكي تحتضن كافة التيارات في هذا البلد ووضع حد لمعاناة شعبه طوال السنوات العشرين الماضية”.

المصدر: ارنا