شركاء النصر، شاركونا رأيكم

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التركيز على مشاكل فرنسا الداخلية بدلًا من انتقاد ايران. وخلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة للبنان في مقر السفارة الإيرانية اليوم الجمعة، قال أمير عبداللهيان “أنصح السيد ماكرون بالتركيز على الوضع داخل فرنسا بدلًا من الاهتمام بمسائل التدخّل في دول أخرى”.

وكان الرئيس الفرنسي قد اشار يوم الاثنين، أمام سفراء فرنسا المجتمعين في قصر الإليزيه، إلى ما قال إنها “أنشطة زعزعة الاستقرار الإقليمية التي قامت بها إيران في السنوات الأخيرة”.

كما زعم ماكرون يومها أن “أحد العناصر الأساسية” من أجل “حلّ سياسي في لبنان سيمرّ بتوضيح التدخلات الإقليمية بما فيها التدخل الإيراني”، بحسب زعمه.

وأكّد الوزير الإيراني أن “جمهورية إيران الإسلامية لطالما لعبت دورًا بنّاء في لبنان وسنبقى بكلّ قوانا إلى جانب لبنان”. ودعا وزير الخارجية الإيراني المسؤولين اللبنانيين إلى انتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير.

المصدر: مواقع