خريطة_مجازر_العدوان .. “المنار” و”المسيرة” تطلقان يوم الجمعة اكبر مشروع توثيق لمجازر العدوان على اليمن

تطلق قناتا المنار والمسيرة مساء الجمعة المقبل أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن انتشارها على امتداد اليمن بطريقة مبتكرة تسهّل عملية البحث لكي تشكّل مرجعية للحقوقيين ووسائل الإعلام والصحافيين والمتخصصين والرأي العام.

وتزامنا مع موعد الاطلاق الساعة 20:00 بتوقيت بيروت وصنعاء من مساء الجمعة 29/10/2021 ندعوكم للتغريد بهاشتاغ #خريطة_مجازر_العدوان

يشكّل هذا العمل أحد أضخم عمليات التوثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من بداية العدوان بتاريخ 26-03-2015 بالإعتماد على المصادر العلنية.

نؤكّد من خلال هذا المشروع أن دماء الشهداء والجرحى المظلومين في اليمن ستظلّ حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، وستشكّل وصمة عار تلاحق كل من ساهم في إراقة هذه الدماء الطّاهرة.

سيتم توثيق كل مجزرة وفق التالي:

تاريخ المجزرة

مكان المجزرة

ملخص الخبر

رابط الخبر

عدد الشهداء

عدد الجرحى

الصور والفيديوهات المرتبطة (في حال توفرها)

توفّر الخريطة خدمة البحث في المجازر وفق التالي:

مكان المجزرة (المحافظة بشكل رئيسي)

تاريخ المجزرة

الكلمات المفتاحية

تم الإعتماد في كثير من المجازر على بيانات المركز اليمني لحقوق الإنسان في تحديد عدد الشهداء والجرحى.

المصدر: موقع المنار