الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 04:10

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

منذ 1 ساعة 27 October، 2021
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عربي وإقليمي - ليبيا

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة على أنه لن يقبل بتقسيم البلاد أو التفرقة بين أبناء شعبه، مشيرا إلى أن الصراع سياسي بحت وليس جهويا.

وفي كلمة بثتها منصة “حكومتنا”، قال الدبيبة: “هذا الصراع وكل الحروب التي جرت لا يمكن أن نقول إنه صراع جهوي.. هذا صراع سياسي بحت”.

وأضاف متوجها لأهالي برقة: “هذا الصراع ليس معركة جهوية، هي معركة سياسية بامتياز.. نحن في الحكومة نختلف ونتفق، لكن لا يمكن لأي شخص أن يتكلم عن منطقة”.

وتابع: “عمري ما كنت جهويا ولن أكون جهويا، لن أقبل بتقسيم ليبيا، أو التفرقة بين الليبيين.. حكومتي اسمها “الوحدة الوطنية”، ولذلك فهي في خدمة كل الليبيين”.

وقرر الدبيبة يوم الجمعة الماضي تشكيل فريق حكومي يوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع، يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة.

المصدر: وكالات

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