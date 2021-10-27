القرم: لإخضاع موظفي الاتصالات لدورات جامعية سدا للشغور بعد هجرة الكفوئين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 01:08

القرم: لإخضاع موظفي الاتصالات لدورات جامعية سدا للشغور بعد هجرة الكفوئين

منذ 48 mins 27 October، 2021
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لبنان

زار وزير الاتصالات المهندس جوني القرم جامعة سيدة اللويزة NDU حيث استقبله رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري في مكتبه، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون تربوية مرتبطة بقطاع الاتصالات.

وأعرب الوزير القرم عن سروره بزيارة هذا الصرح التربوي العريق مشيرا إلى أن “التعاون مع الجامعة سيكون في إطار زيادة قدرة موظفي الوزارة عبر خضوعهم لدورات تدريبية في الجامعة مع أساتذة جامعيين متخصصين في مجال الاتصالات، من أجل سد الشغور الحاصل بعد الهجرة التي شهدتها الوزارة بين الموظفين الكفوئين”.

وأضاف القرم “إن الجامعة تقدم الكثير لقطاع الاتصالات في لبنان، لذا من الطبيعي أن نقوم بأول زيارة لجامعة سيدة اللويزة، ونشكر القيمين، الأب الرئيس بشارة الخوري وجميع الإداريين، على هذا الاستقبال والحفاوة التي لقيناها، وكلي أمل أن يستمر هذا التعاون ويتعزز ويتطور أكثر فأكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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