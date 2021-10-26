النخالة: أجدد التأكيد على وقوفنا الحازم بجانب الأسرى وفي كل قضاياهم، وواجبنا الأهم والذي على جدول أعمالنا الدائم هو تحريرهم من الأسر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2021 - 19:02

النخالة: أجدد التأكيد على وقوفنا الحازم بجانب الأسرى وفي كل قضاياهم، وواجبنا الأهم والذي على جدول أعمالنا الدائم هو تحريرهم من الأسر

منذ 1 ساعة 26 October، 2021
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