قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2021 - 17:30

قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية

منذ 51 mins 26 October، 2021
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