قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2021 - 17:30
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النائب حسن عز الدين: نحن مع إجراء الانتخابات في وقتها ومع تسهيل كل الإجراءات
النائب إيهاب حمادة: أداء القاضي طارق البيطار مسيس والقضاء في هذه اللحظة أصبح معنياً بأن يدافع عن نفسه
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تؤكّد استمرارها بالإضراب غداً الأربعاء في مختلف المناطق اللبنانية
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عبد الفتاح البرهان: هدفنا رؤية حكومة انتقالية تدير السودان وتفرّغ القوات المسلحة لمهامها بعيداً عن السياسة
البرهان: مصممون على تشكيل حكومة مدنية تقود الانتقال السياسي والوثيقة الدستورية لم تلغَ بل عطلت بعض بنودها
البرهان: رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى وسيعود إلى منزله عندما تنتهي أي أخطار تهدده
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انطلاق أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تستمر 3 أيام ويتوقع أن يشارك فيها الرؤساء الأميركي والصيني والروسي
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وزارة التجارة الصينية: نائب رئيس الوزراء "ليو هي" تبادل وجهات النظر هاتفياً مع وزيرة الخزانة الأميركية بشكل صريح وبناء
السلطات الصينية تفرض إغلاقاً على مدينة لانتشو الواقعة شمال غرب البلاد لاحتواء موجة إصابات بفيروس كورونا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعيّن السنغافورية نولين هيزر مبعوثة جديدة لبورما
منصة يوتيوب تعلق أنشطة قناة الرئيس البرازيلي لمدة أسبوع بعد نشر فيديو فيه معلومات خاطئة تربط لقاح كورونا بالإيدز
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية
منذ 51 mins
26 October، 2021
قائد الجيش
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