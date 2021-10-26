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October 26 2021 - 03:38

إصابة رجل بإطلاق للنار في مترو أنفاق بنيويورك

منذ 13 mins 26 October، 2021
عنصر في الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت قيادة شرطة نيويورك أن رجلا أطلق النار من مسدس على أحد ركاب مترو أنفاق المدينة وأصابه بجروح، في عربة أحد خطوط مترو الأنفاق المركزية.
وأشار بيان صدر عن شرطة المدينة إلى أن “الحادث وقع على الخط (أن)، عندما كان قطار مترو الأنفاق يقترب من إحدى محطات التبادل المركزية في مانهاتن -14 ستريت – يونيون سكوير”.
وأضاف: “طالب أحد الركاب آخر بإعادة هاتفه، وبعد ذلك أطلق عليه النار في منطقة الساق”.
وتابع: “وقع الحادث خلال ساعة الذروة، عندما كانت عربة المترو مكتظة، وباستثناء الضحية لم يصب أحد بأذى”.

المصدر: تاس

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