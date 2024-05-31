إدانة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية في نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2024 - 02:20

إدانة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية في نيويورك

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة