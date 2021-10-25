الإحتلال الصهيوني يقتحم الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2021 - 22:46

الإحتلال الصهيوني يقتحم الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك

منذ 6 mins 25 October، 2021
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