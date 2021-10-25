أردوغان يرحب ببيان السفارات نيتها احترام القوانين التركية

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح عدد من السفارات لدى أنقرة حول نواياها احترام قوانين وقرارات القيادة التركية، بحسب ما افادت مصادر محلية.

وأشارت المصادر الى أن “الرئيس أردوغان رد بإيجابية على تصريحات السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى”.

وجاء رد فعل السفارات بعد أن أمر أردوغان بإعلان سفراء 10 دول كأشخاص غير مرغوب فيهم بسبب انتقادات عدة دول على محاكمة الناشط التركي عثمان كافالا بمبادرة من أنقرة.

وأعلنت البعثات الدبلوماسية والقنوات الأمريكية في تركيا عزمها على احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأشارت إلى أنها “ما زالت ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

المصدر: روسيا اليوم