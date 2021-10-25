قاليباف: اولويتنا الحرب الإعلامية والمعرفية ومن ثم الاقتصادية

واضاف “لو قاتلنا اليوم بدقة وذكاء واخلاق وعقلانية ثورية فان ثواب ذلك لن يكون اقل من عمليات مرحلة الدفاع المقدس، لقد كانت الحرب ومسؤوليتنا واضحة في فترة الدفاع المقدس الا ان العدو جاء اليوم للحرب باسلوب آخر”.

ورأى قاليباف أن “استقرار البلاد والثورة يعود الى انها كامنة في قلوب جميع ابناء الشعب الايراني”، مضيفاً أن “اميركا والدول الاخرى اسست “داعش” للقضاء على الاسلام السياسي والاسلام الاصيل، الا ان الثورة والجمهورية الاسلامية صامدة اليوم اقوى مما مضى بمشاركة وحضور الشعب”.