قاليباف: اولويتنا الحرب الإعلامية والمعرفية ومن ثم الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أن “الاولوية الاولى للبلاد هي الحرب الاعلامية والمعرفية ومن ثم الحرب الاقتصادية كأولوية ثانية”. وقال قاليباف في تصريح له الاثنين خلال المؤتمر العام للاساتذة التعبويين في مدينة مشهد، إن “العدو ادرك في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) أنه لا يمكنه تحقيق النجاح عن الطريق العسكري لذا لجأ الى التحريف والحظر وبعبارة اخرى فقد خطط ونفذ الحرب الاعلامية والاقتصادية ويسعى الان لتغيير معتقدات الشباب وتضخيم نقاط ضعفنا وهنا تبرز اهمية جهاد التبيين والتنوير”.
واضاف “لو قاتلنا اليوم بدقة وذكاء واخلاق وعقلانية ثورية فان ثواب ذلك لن يكون اقل من عمليات مرحلة الدفاع المقدس، لقد كانت الحرب ومسؤوليتنا واضحة في فترة الدفاع المقدس الا ان العدو جاء اليوم للحرب باسلوب آخر”.
ورأى قاليباف أن “استقرار البلاد والثورة يعود الى انها كامنة في قلوب جميع ابناء الشعب الايراني”، مضيفاً أن “اميركا والدول الاخرى اسست “داعش” للقضاء على الاسلام السياسي والاسلام الاصيل، الا ان الثورة والجمهورية الاسلامية صامدة اليوم اقوى مما مضى بمشاركة وحضور الشعب”.
المصدر: فارس