قوات الحشد الشعبي تشرع بعملية دهم وتفتيش شملت محيط قضاء سنجار غرب نينوى من اجل تأمينه ومنع تسلل عناصر داعش الى داخل القضاء (هيئة الحشد الشعبي) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2021 - 11:36
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علماء المنية وعكار: الجريمة التي نفذتها مليشيات القوات اللبنانية هدفها تهديد السلم الأهلي وإعادة الفتنة والاقتتال للبلد
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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حماس: إسماعيل هنية أجرى اتصالات مكثفة مع دول الإقليم للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية
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القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ في عملية "ربيع النصر" أكثر من 278 هجوماً منها 117 عملية داخل السعودية
القوات المسلحة اليمنية: عملية "ربيع النصر" أدت إلى مقتل وإصابة وأسر 1840 في صفوف العدوان بينهم 550 قتيلاً و90 أسيراً
سانا: عناصر من الجيش السوري يمنعون رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية الدمخية بريف الحسكة ويجبرونه على التراجع
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
قوات الحشد الشعبي تشرع بعملية دهم وتفتيش شملت محيط قضاء سنجار غرب نينوى من اجل تأمينه ومنع تسلل عناصر داعش الى داخل القضاء (هيئة الحشد الشعبي)
منذ 1 ساعة
25 October، 2021
الحشد الشعبي
العراق
داعش
محافظة سنجار
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