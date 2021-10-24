طقس أول الأسبوع قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 29 درجة، على الجبال من 11 الى 23 ردجة، في الداخل من 10 لى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا ، شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام