تحالف الفتح: بيان مجلس الأمن حول الانتخابات العراقية يخرجه من الحيادية

قال تحالف الفتح في العراق إنه تفاجأ ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين.

وأشار التحالف إلى أن هذا الأمر يخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى، خاصة أن المراقبين الدوليين والمحليين لا سيما بعثة الاتحاد الاوربي قد سجلت العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج.

وأكد التحالف أن الاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن يتنازل عنه أبدا، وكما أشار إليه القانون ويرفض أي تدخل خارجي في كل مايتعلق بالانتخابات.

المصدر: موقع المنار