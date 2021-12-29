العامري: ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية كافة من العراق نهاية العام

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الثلاثاء ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية كافة من العراق نهاية العام. وقال العامري في بيان صادر عنه: “لا نقبل بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان وتحت أي ذريعة كانت”.

وأكد رئيس تحالف الفتح وجوب تسليم كل القواعد أو الأجنحة التي تشغلها القوات الأجنبية للجيش العراقي نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن “أي حاجة لوجود مدربين أو مستشارين تقدرها القيادات العسكرية العراقية العليا مع بيان الأسباب”.

وشدد العامري في بيانه على أن “دخول وخروج المستشارين والفنيين والمدربين يجب أن يكون وفق القوانين التي تحترم سيادة العراق”.

المصدر: مواقع