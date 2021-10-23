400 مستوطن يقتحمون “خلة النحل” جنوب بيت لحم

اقتحم 400 مستوطن بتعزيزات عسكرية، صباح اليوم السبت، أراضي منطقة “خلة النحلة” قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية إن:” مستوطنين من مستوطنة “افرات” اقتحموا “خلة النخلة”، وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة، رافعين الأعلام الصهيونية”.

والأربعاء الماضي، جرفت آليات الاحتلال 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في المنطقة المذكورة، ودمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل قيد الإنشاء.

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت الانتهاكات الصهيونية بحق منطقة خلة النحلة، عبر وضع بيوت متنقلة “كرفانات”، وخيام، وتجريف أراضٍ، ضمن محاولات الاستيلاء على مساحات كبيرة لأغراض استيطانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام